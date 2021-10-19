"Benim Hayatım"ın ilk tanıtımı yayınlandı!

Yapımcılığını BVB Yapım’ın (Bahadır Özdener) üstlendiği “Benim Hayatım”ın merak uyandıran ilk tanıtımı yayınlandı. Başrollerinde; Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak’ın yer aldığı “Benim Hayatım”, hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul’a taşınan bir kızın hikayesini anlatacak.Dizinin genel yönetmenliğini Onur Tan üstlenirken, yönetmen koltuğunda Orkun Çatak oturuyor. Senaryosunu ise Saadettin Tolan ve Ali Buhara Mete’nin kaleme alıyor. “Benim Hayatım”ın oyuncu kadrosunda ise; Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak, Savaş Özdemir, Uğur Çavuşoğlu, Nilüfer Açıkalın, Ali Burak Ceylan, Aleyna Solaker, Öykü Çelik, Zeynep Kumral, Önder Açıkbaş, Koray Şahinbaş, Pelin Uluksar, Hira Koyuncuoğlu ve Belgin Şimşek gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.“Benim Hayatım”, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle yakında Star’da…