'Benim Tatlı Yalanım'da flaş ayrılık! O oyuncuyla yollar ayrıldı!

Star TV’nin O3 Medya imzalı dizisi “Benim Tatlı Yalanım”da önümüzdeki günlerde bir ayrılık gerçekleşecek. Başrollerini; Furkan Palalı (Nejat), Aslı Bekiroğlu (Suna) ve Lavinya Ünlüer’in (Kayra) paylaştığı “Benim Tatlı Yalanım”ın oyuncu kadrosuna geçen haftalarda Kayra’nın annesi Aylin karakteriyle Ege Kökenli dahil olmuştu.Son gelen haberlere göre Ege Kökenli yakında projeye veda edecek. Kalp Atışı dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu önümüzdeki eylül ayında da Lior Ahituv ile evlenecek.Kaynak: TV100.COM / Birsen Altuntaş