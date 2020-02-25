Bennu Yıldırımlar'dan itiraf: "8.5 yıl ağladım!"

Bennu Yıldırımlar, TRT 2'de Hülya Koçyiğit'in sunumuyla ekrana gelen 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu. Bir döneme damga vuran efsane dizi Yaprak Dökümü'nden konu açılınca Yıldırımlar'dan itiraf geldi. Dizide 'Fikret' karakterine hayat veren oyuncu, "Bu rolü hem tiyatro hem de dizide canlandırdım. 179 bölüm dizide, 400 oyunda tiyatroda ‘Fikret’i oynadım. Hayatımda bir karakterin 8.5 yıl süreceği aklıma gelmezdi. Fikret nedeniyle hep gözü yaşlıydım. Senaristler bana gülen karakteri az yazıyor. Neşeli sahneler yazarlarsa sevinirim.” ifadelerini kullandı.