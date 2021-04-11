Bensu Soral aşı oldu! Sosyal medyada olay oldu!

Bensu Soral’ın (30) koronavirüs aşısı olduğu anları Instagram’dan paylaşması, kısa sürede gündem oldu.

11.04.2021 12:07 Magazin

Bensu Soral aşı oldu! Sosyal medyada olay oldu! Bensu Soral, koronavirüs aşısı oldu. O anları da Instagram hesabından paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları görüntülere sitem ederken “Nasıl bu yaşta aşı oluyor?” diye soruldu. Gelen tepkiler üzerine Bensu Soral yeni bir açıklama yaptı:

“Crohn hastasıyım. Her hafta kendime iğne yapmamı gerektiriyor. Kullandığım ilaç bağışıklığı düşürüyor. Bu ilacı kullananların aşı sıralamasında üstlerde olmasa da önceliği var”

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