Bensu Soral, koronavirüs aşısı oldu. O anları da Instagram hesabından paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları görüntülere sitem ederken “Nasıl bu yaşta aşı oluyor?” diye soruldu. Gelen tepkiler üzerine Bensu Soral yeni bir açıklama yaptı:
“Crohn hastasıyım. Her hafta kendime iğne yapmamı gerektiriyor. Kullandığım ilaç bağışıklığı düşürüyor. Bu ilacı kullananların aşı sıralamasında üstlerde olmasa da önceliği var”
Bensu Soral aşı oldu! Sosyal medyada olay oldu!
Bensu Soral’ın (30) koronavirüs aşısı olduğu anları Instagram’dan paylaşması, kısa sürede gündem oldu.
11.04.2021 12:07 Magazin