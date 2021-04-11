Bensu Soral aşı oldu! Sosyal medyada olay oldu!

Bensu Soral, koronavirüs aşısı oldu. O anları da Instagram hesabından paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları görüntülere sitem ederken “Nasıl bu yaşta aşı oluyor?” diye soruldu. Gelen tepkiler üzerine Bensu Soral yeni bir açıklama yaptı:“Crohn hastasıyım. Her hafta kendime iğne yapmamı gerektiriyor. Kullandığım ilaç bağışıklığı düşürüyor. Bu ilacı kullananların aşı sıralamasında üstlerde olmasa da önceliği var”