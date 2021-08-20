Bensu Soral-Hakan Baş evliliğinde kriz çıktı!

2018 yılında görkemli bir törenle dünyaevine giren Bensu Soral ile Hakan Baş çiftiyle ilgili magazin gündemine bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.Takvim'in haberine göre, Soral ve Baş arasında çocuk krizi yaşandığı iddia edildi.Magazin kulislerinde konuşulanlara göre, baba olmak isteyen 38 yaşındaki Hakan Baş, bu isteğini uzun süredir eşiyle paylaştı.Ancak kariyerine öncelik veren 30 yaşındaki oyuncunun, "Benim için henüz erken, Daha yapmak istediğim işler var. Şimdi anne olursam kariyerim arka planda kalır" yanıtı verdiği öne sürüldü.Eşinin çocuk olayına sıcak bakmaması üzerine sinirlenen ünlü iş insanının moralinin çok bozuk olduğu öğrenildi.Şu sıralar ise ikilinin arasındaki krizin çözülmediği ve evlerini ayırmaya karar verdikleri de konuşulanlar arasında.Bu arada Bensu Soral geçtiğimiz yıl gazetecilerin "Anne olmayı istiyor musunuz?" sorusuna, "Eşim Hakan'la bir çocuk çok istiyoruz. Ama her şeyin bir vakti, zamanı var. Şu an işlerime odaklandım" cevabı vermişti. [Kaynak: takvim.com.tr]