Bensu Soral ikiz kardeşiyle alışverişte

Magazin - 22 Nisan 2017 20:45

"İçerde" dizisinde canlandırdığı Avukat Melek rolüyle yıldızlaşan Bensu Soral, ikiz kardeşi Bedirhan Soral ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi.Bensu Soral ile Bedirhan Soral, yaklaşan yaz ayları öncesi mağazaları dolaşıp yeni sezon alışverişi yaptılar.Uzun süre AVM’de dolaşan güzel oyuncu, hayranlarının yoğun ilgisi karşısında onları kırmayarak, uzun süre hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.