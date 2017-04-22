"İçerde" dizisinde canlandırdığı Avukat Melek rolüyle yıldızlaşan Bensu Soral, ikiz kardeşi Bedirhan Soral ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi.
Bensu Soral ile Bedirhan Soral, yaklaşan yaz ayları öncesi mağazaları dolaşıp yeni sezon alışverişi yaptılar.
Uzun süre AVM’de dolaşan güzel oyuncu, hayranlarının yoğun ilgisi karşısında onları kırmayarak, uzun süre hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bensu Soral ikiz kardeşiyle alışverişte
Bensu Soral, ikiz kardeşi Bedirhan Soral ile birlikte alışveriş için gittiği bir AVM'de hayranlarının hatıra fotoğraf isteğini kırmadı.Magazin - 22 Nisan 2017 20:45
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