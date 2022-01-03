Bensu Soral ile Hakan Baş'ın romantik kutlaması

2021 yılını evliliklerinin üzerinde dolaşan kara bulutlar nedeniyle çalkantılarla geçiren oyuncu Bensu Soral ve iş insanı Hakan Baş, ilişkilerine yeniden şans verdi.Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; yılbaşını yakın dostlarıyla birlikte Paris’te kutlayan çift, Château de Versailles’ın (Versay Sarayı) romantik atmosferinde 2022’yi karşıladı.Neşesinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen Bensu Soral, arkadaşı Didem Karslı ile dönem kostümü giyerek bir Versay prensesine dönüştü.