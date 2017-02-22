Bensu Soral ile Hakan Baş'ın sinema keyfi!

Magazin - 22 Şubat 2017 20:00

Bensu Soral'dan Hakan Baş itirafı!

Bensu Soral'ın ikiz kardeşi ortaya çıktı!

"İçerde" dizisinin fenomen oyuncusu Bensu Soral, sevgilisi Hakan Baş ile birlikte bir AVM'deydi. Akşam yemeği için geldikleri bir restoranda uzun süre vakit geçiren ikiliye daha sonra yakın dostları da katıldı. Yemek bitimi kahve keyfi yapan kalabalık grup kahveleri de içtikten sonra sinemaya geçti.