Bensu Soral ile Hakan Baş'ın sinema keyfi!
"İçerde" dizisinin Melek'i Bensu Soral sevgilisi Hakan Baş ile bir AVM'de görüntülendi. İkili keyfili bir gün geçirdi.
Magazin - 22 Şubat 2017 20:00
"İçerde" dizisinin fenomen oyuncusu Bensu Soral, sevgilisi Hakan Baş ile birlikte bir AVM'deydi. Akşam yemeği için geldikleri bir restoranda uzun süre vakit geçiren ikiliye daha sonra yakın dostları da katıldı. Yemek bitimi kahve keyfi yapan kalabalık grup kahveleri de içtikten sonra sinemaya geçti.
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