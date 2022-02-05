Bensu Soral ile Hakan Baş'tan yeni kare: Büyülü saat!

Bensu Soral ile Hakan Baş'ın romantik kutlaması
"BÜYÜLÜ SAAT!"
Aralarındaki buzları eriten Soral ile Baş, şu sıralar Fransa'nın Cannes şehrinde başbaşa tatil yapıyor. İlişkilerine yeni bir şans veren ikili, birlikte çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından yayınlayarak mutluluklarını sergiliyor. Son olarak eşiyle birlikte objektif karşısına geçen Bensu Soral, gün batımında poz verdi. Bir hayli keyifli oldukları görülen çiftten ünlü oyuncu, paylaşımına, "Büyülü saat!" notunu düştü.
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