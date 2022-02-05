Bensu Soral ile Hakan Baş'tan yeni kare: Büyülü saat!

Bensu Soral ile Hakan Baş'ın romantik kutlaması

Bensu Soral ile Hakan Baş barıştı!

Bensu Soral sorulardan kaçarken kıta değiştirdi!

Hakan Baş: Bensu ne derse o!

Oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş, 2018 yılında görkemli bir düğünle evlenmişti. Ancak ünlü çift, son dönemde ilişkilerindeki sorunları atlatmaya çalışıyordu. İkili arasındaki kriz çözüldü. Boşanmanın eşiğinden dönen çift, birlikteliklerini sürdürüyor.Aralarındaki buzları eriten Soral ile Baş, şu sıralar Fransa'nın Cannes şehrinde başbaşa tatil yapıyor. İlişkilerine yeni bir şans veren ikili, birlikte çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından yayınlayarak mutluluklarını sergiliyor. Son olarak eşiyle birlikte objektif karşısına geçen Bensu Soral, gün batımında poz verdi. Bir hayli keyifli oldukları görülen çiftten ünlü oyuncu, paylaşımına, "Büyülü saat!" notunu düştü.