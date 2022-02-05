Bensu Soral ile Hakan Baş'tan yeni kare: Büyülü saat!

Aralarındaki krizi çözerek ilişkilerine yeni bir şans veren Bensu Soral-Hakan Baş çiftinden yeni fotoğraf geldi. Fransa'nın Cannes şehrinde gün batımında kamera karşısına geçen ikiliden ünlü oyuncu, o kareleri, "Büyülü saat!" notuyla paylaştı.

05.02.2022 17:48 Magazin

Bensu Soral ile Hakan Baş'tan yeni kare: Büyülü saat! Oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş, 2018 yılında görkemli bir düğünle evlenmişti. Ancak ünlü çift, son dönemde ilişkilerindeki sorunları atlatmaya çalışıyordu. İkili arasındaki kriz çözüldü. Boşanmanın eşiğinden dönen çift, birlikteliklerini sürdürüyor.

Bensu Soral ile Hakan Baş'ın romantik kutlaması

Bensu Soral ile Hakan Baş'ın romantik kutlaması



"BÜYÜLÜ SAAT!"
Aralarındaki buzları eriten Soral ile Baş, şu sıralar Fransa'nın Cannes şehrinde başbaşa tatil yapıyor. İlişkilerine yeni bir şans veren ikili, birlikte çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından yayınlayarak mutluluklarını sergiliyor. Son olarak eşiyle birlikte objektif karşısına geçen Bensu Soral, gün batımında poz verdi. Bir hayli keyifli oldukları görülen çiftten ünlü oyuncu, paylaşımına, "Büyülü saat!" notunu düştü.


Bensu Soral ile Hakan Baş barıştı!

Bensu Soral ile Hakan Baş barıştı!



Bensu Soral sorulardan kaçarken kıta değiştirdi!

Bensu Soral sorulardan kaçarken kıta değiştirdi!



Hakan Baş: Bensu ne derse o!

Hakan Baş: Bensu ne derse o!
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