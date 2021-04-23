Bensu Soral ile Kubilay Aka'yı buluşturan 'Cam Tavanlar' çekimlere başladı

Başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka’nın yer aldığı, Kerem Çatay ve Ömer Özgüner ortaklığında kurulan Ojo Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği yeni dizi ‘Cam Tavanlar’ın çekimleri başladı. Çok yakında Show TV’de seyirci ile buluşacak dizi farklı duyguları bir arada yaşatacak hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitleyecek.Meriç Acemi’nin kaleminden çıkan dizinin yönetmen koltuğunda ise Fehmi Öztürk oturuyor.Seyirciye alışılagelmişin dışında farklı bir yaz dizisi sunacak ‘Cam Tavanlar’ çok yakında Show TV’de...