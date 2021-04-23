Başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka’nın yer aldığı, Kerem Çatay ve Ömer Özgüner ortaklığında kurulan Ojo Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği yeni dizi ‘Cam Tavanlar’ın çekimleri başladı. Çok yakında Show TV’de seyirci ile buluşacak dizi farklı duyguları bir arada yaşatacak hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitleyecek.
Meriç Acemi’nin kaleminden çıkan dizinin yönetmen koltuğunda ise Fehmi Öztürk oturuyor.
Seyirciye alışılagelmişin dışında farklı bir yaz dizisi sunacak ‘Cam Tavanlar’ çok yakında Show TV’de...
Bensu Soral ile Kubilay Aka'yı buluşturan 'Cam Tavanlar' çekimlere başladı
Show TV’de ekranlara gelecek, genç kuşağın başarılı oyuncuları Bensu Soral ve Kubilay Aka’yı bir araya getiren, Ojo Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği ‘Cam Tavanlar’ dizisi için son hazırlıklar tamamlandı. Çekimleri yeni başlayan dizi, yaz döneminin en çok konuşulan yapımlarından olacak.
23.04.2021 19:17 Dizi Galeri