Bensu Soral: Kendime çok şeyler kattım

"İçerde"ye veda eden Bensu Soral, projeyle ilgili olarak "Kendime çok şeyler kattım” dedi.

Magazin - 27 Nisan 2017 20:35
Bensu Soral: Kendime çok şeyler kattım
Güzel oyuncu Bensu Soral, önceki gün bir AVM'de görüntülendi.

"İçerde" dizisinde canlandırdığı “Avukat Melek” karakterinin ölmesi ile diziye veda eden güzel oyuncu; “Her şey çok güzeldi. Muhteşem bir ekip ve fevkalede insanlarla çalıştım. Çok şey öğrendim, kendime çok şeyler kattım” diye konuştu.

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