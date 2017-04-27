Güzel oyuncu Bensu Soral, önceki gün bir AVM'de görüntülendi.
"İçerde" dizisinde canlandırdığı “Avukat Melek” karakterinin ölmesi ile diziye veda eden güzel oyuncu; “Her şey çok güzeldi. Muhteşem bir ekip ve fevkalede insanlarla çalıştım. Çok şey öğrendim, kendime çok şeyler kattım” diye konuştu.
Bensu Soral: Kendime çok şeyler kattım
"İçerde"ye veda eden Bensu Soral, projeyle ilgili olarak "Kendime çok şeyler kattım” dedi.Magazin - 27 Nisan 2017 20:35
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