Magazin - 07 Şubat 2017 15:34

Bensu Soral sosyal medyayı salladı! Dünya çapında 36 milyondan fazla takipçisi olan 9gag sayfasında Bensu Soral'ın bu fotoğrafına yer verdi. Bir çok Türk kullanıcı da hesabı yorumlara boğdu.