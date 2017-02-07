Bensu Soral sosyal medyayı salladı!

"İçerde" dizisinin Melek'i Bensu Soral'ın Instagram'da paylaşılan bir fotoğrafı ortalığı kasıp kavurdu.

Magazin - 07 Şubat 2017 15:34
Bensu Soral sosyal medyayı salladı!
Bensu Soral sosyal medyayı salladı! Dünya çapında 36 milyondan fazla takipçisi olan 9gag sayfasında Bensu Soral'ın bu fotoğrafına yer verdi. Bir çok Türk kullanıcı da hesabı yorumlara boğdu.

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Bağlantılar: Bensu Soral

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