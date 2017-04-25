Bensu Soral'dan duygusal veda mesajı!

Dizi - 25 Nisan 2017 10:22

"İçerde" dizisinde Melek karakterini canlandıran Bensu Soral dün yayınlanan bölümle diziye veda etti. Senaryo gereği vurularak ölen Melek'in cenazesi dün akşam yayınlanan bölümde gösterildi. Dizinin gösteriminin ardından güzel yıldız Instagram'dan dizi ekibiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve altına şunları yazdı:"Bu meslek bana çok şey öğretti. Öncelikle hep daha iyi olmayı, hep daha ileri gitmeyi, derinleşmeyi, görmediğim ama hep hissettiğim Melek gibi insanlar ile olan koşulsuz sevgiyi.. ve bu sevgiye layık olabilmek adına gücümün alnımın terince her şeyi yapabilmeyi.. Umarım buna layık olabildim, umarım bundan sonraki tüm işlerimde de layık olabilirim. Başta tüm izleyen ve destek veren tüm izleyicilerimiz olmak üzere Ay Yapım ailesine ve çok değerli yönetmenlerime, oyuncu arkadaşlarıma ve ekibimize sonsuz teşekkür, saygı ve sevgilerimle"