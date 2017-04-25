Bensu Soral'dan duygusal veda mesajı!

"İçerde" dizisinden ayrılan Bensu Soral Instagram hesabından duygusal bir mesaj yayınladı.

Dizi - 25 Nisan 2017 10:22
"İçerde" dizisinde Melek karakterini canlandıran Bensu Soral dün yayınlanan bölümle diziye veda etti. Senaryo gereği vurularak ölen Melek'in cenazesi dün akşam yayınlanan bölümde gösterildi. Dizinin gösteriminin ardından güzel yıldız Instagram'dan dizi ekibiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve altına şunları yazdı:

"Bu meslek bana çok şey öğretti. Öncelikle hep daha iyi olmayı, hep daha ileri gitmeyi, derinleşmeyi, görmediğim ama hep hissettiğim Melek gibi insanlar ile olan koşulsuz sevgiyi.. ve bu sevgiye layık olabilmek adına gücümün alnımın terince her şeyi yapabilmeyi.. Umarım buna layık olabildim, umarım bundan sonraki tüm işlerimde de layık olabilirim. Başta tüm izleyen ve destek veren tüm izleyicilerimiz olmak üzere Ay Yapım ailesine ve çok değerli yönetmenlerime, oyuncu arkadaşlarıma ve ekibimize sonsuz teşekkür, saygı ve sevgilerimle"

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Bensu Soral, İçerde

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • "İyi ki doğdun her şeyim"
  • Canlı yayında şoke eden kaza
  • Gamze Özçelik tesettüre girip, dua istedi
  • Cara Delevingne'in son hali şaşırttı
  • Bu hareketi kafa karıştırdı!

"İyi ki doğdun her şeyim"

DİZİ HABERLERİ

  • Diriliş bu hafta yayınlanmıyor!
  • Birce Akalay'ın vedası!
  • Evcilik oyunu gerçek mi oluyor?
  • Mert için yolun sonu mu geliyor?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Şili'de Kara Sevda rüzgarı esiyor!
  • EDHO'ya sürpriz isim!
  • Aşk ve Mavi'de müzik şöleni
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • 'Hangimiz Sevmedik'e bir usta daha!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Alişan'dan sevgilisiyle 'aşk' paylaşımı
  • İbrahim Erkal'ın son durumu nasıl?
  • Burak Özçivit yeni filmini açıkladı!
  • Bensu Soral'dan duygusal veda mesajı!
  • Mert Alaş, Gigi Hadid'in doğum günü böyle kutladı
  • İbrahim Erkal'dan üzen haber
  • Göksel'i o yorumlar çok üzdü...
  • Asena'dan 'ahlaksız kadın imajı'na karşı hamle
Alişan'dan sevgilisiyle 'aşk' paylaşımı