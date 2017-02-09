Bensu Soral'dan Hakan Baş itirafı!

Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut İynemli ile İçerde dizisinde başrolü paylaşan güzel oyuncu Bensu Soral, önceki gecce sevgilisi Hakan Baş'la Etiler'de görüldü.

Magazin - 09 Şubat 2017 19:31
Bensu Soral'dan Hakan Baş itirafı!
Bir arkadaşının doğum gününe katılan Bensu Soral ve Hakan Baş çifti mekandan çıktıktan sonra trafik kontrolünü takıldı. Ünlü çift polis ekipleri işlemlerin yaparken muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Bensu Soral, ablası Hande Soral'ın nişanıyla ilgili sorulara "Her şey çok güzeldi" cevabını verdi.

Güzel oyuncu Bensu Soral, kendi isteme merasiminde sevgilisi Hakan Baş'a tuzlu kahve yapıp yapmayacağı sorusunu ise "İnşallah o gün geldiğinde kahveyi içiririz, ancak ben tuzlu yapmam" diye cevapladı.



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