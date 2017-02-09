Bensu Soral'dan Hakan Baş itirafı!

Magazin - 09 Şubat 2017 19:31

Bir arkadaşının doğum gününe katılan Bensu Soral ve Hakan Baş çifti mekandan çıktıktan sonra trafik kontrolünü takıldı. Ünlü çift polis ekipleri işlemlerin yaparken muhabirlerin sorularını yanıtladı.Bensu Soral, ablası Hande Soral'ın nişanıyla ilgili sorulara "Her şey çok güzeldi" cevabını verdi.Güzel oyuncu Bensu Soral, kendi isteme merasiminde sevgilisi Hakan Baş'a tuzlu kahve yapıp yapmayacağı sorusunu ise "İnşallah o gün geldiğinde kahveyi içiririz, ancak ben tuzlu yapmam" diye cevapladı.