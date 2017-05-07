Geçtiğimiz haftalarda rol aldığı "İçerde" dizisine veda eden güzel oyuncu Bensu Soral, sevgilisi Hakan Baş ile ilgili samimi itiraflarda bulundu.
Hürriyet Gazetesi'nden Hakan Gence'ye bir röportaj veren Soral, evlilikle ilgili soruya da cevap verdi. İşte röportajın o bölümü:
HAKAN’IN ÖNCE ZEKÂSINA, SONRA ADAM GİBİ ADAMLIĞINA VURULDUM
Bir süredir Hakan Baş ile birliktesiniz. Neyine vuruldunuz?
- Önce zekâsına sonra adam gibi adamlığına vuruldum. Aynı zamanda karizmatik. Daha ne olsun...
Kimi kimi tavladı?
- Tabii Hakan beni tavladı ve bu çok uzun sürdü. Çünkü ben aşk böceği biri değilim. Nedense bana yaklaşan erkeği de iterim, çekici gelmez. Ama Hakan çok ısrarcı davrandı. Hiç pes etmedi, “Bu iş olacak” gibi konuştu. Bu süreçte onu tanıdım ve beni ne kadar istediğini gördüm. Şimdi de verdiğim en doğru karar diye düşünüyorum.
Evlilik planı var mı?
- Şimdilik yok. Ama ileride, yaşımın geldiğine inandığımda isterim.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Bensu Soral'dan samimi itiraflar!
Güzel oyuncu Bensu Soral, sevgilisi Hakan Baş ile ilgili samimi itiraflarda bulundu.Magazin - 07 Mayıs 2017 09:30
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