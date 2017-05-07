Bensu Soral'dan samimi itiraflar!

Güzel oyuncu Bensu Soral, sevgilisi Hakan Baş ile ilgili samimi itiraflarda bulundu.

Magazin - 07 Mayıs 2017 09:30
Bensu Soral'dan samimi itiraflar!
Geçtiğimiz haftalarda rol aldığı "İçerde" dizisine veda eden güzel oyuncu Bensu Soral, sevgilisi Hakan Baş ile ilgili samimi itiraflarda bulundu.

Hürriyet Gazetesi'nden Hakan Gence'ye bir röportaj veren Soral, evlilikle ilgili soruya da cevap verdi. İşte röportajın o bölümü:

HAKAN’IN ÖNCE ZEKÂSINA, SONRA ADAM GİBİ ADAMLIĞINA VURULDUM

Bir süredir Hakan Baş ile birliktesiniz. Neyine vuruldunuz?
- Önce zekâsına sonra adam gibi adamlığına vuruldum. Aynı zamanda karizmatik. Daha ne olsun...

Kimi kimi tavladı?
- Tabii Hakan beni tavladı ve bu çok uzun sürdü. Çünkü ben aşk böceği biri değilim. Nedense bana yaklaşan erkeği de iterim, çekici gelmez. Ama Hakan çok ısrarcı davrandı. Hiç pes etmedi, “Bu iş olacak” gibi konuştu. Bu süreçte onu tanıdım ve beni ne kadar istediğini gördüm. Şimdi de verdiğim en doğru karar diye düşünüyorum.

Evlilik planı var mı?
- Şimdilik yok. Ama ileride, yaşımın geldiğine inandığımda isterim.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: hurriyet.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Bensu Soral, Hakan Baş

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Hiçbir cinsiyete ait değil!
  • Monica Bellucci'den olay itiraf!
  • "Kardashian ailesine rakibiz"
  • Burak Hakkı fena yakalandı
  • Hazal Kaya Yunanistan'a kaçtı

Hiçbir cinsiyete ait değil!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • 1 milyon 700 bin liraya mal oldu!
  • Murat-Aslı ayrılığında flaş iddia!
  • Ünlü şarkıcının Dubai tatili!
  • 65 bavulluk bagaj krizi!
  • Fahriye'nin keyfini kaçıran soru!
  • İşte "Kara Sevda"nın final tarihi!
  • Yeni imajı merak konusu oldu!
  • Öykü ve Gökhan'ın dizisi belli oldu
  • "Sözlerim yanlış anlaşıldı"

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Onur Saylak: Boynuz kulağı geçer
  • Acun Ilıcalı'nın kızları konseyde!
  • Kenan Doğulu: Kavga ettiler gözünden yara aldı!
  • Beyaz Show'dan sevindiren karar!
  • Takipçisi istedi, Fİ'nin 7. yeni bölümü yayınlandı
  • Deniz'den 'derin dekolte' yorumu!
  • Rihanna yine uslanmadı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu? (05.05.2017)
Onur Saylak: Boynuz kulağı geçer