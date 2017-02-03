Bensu Soral'ın ikiz kardeşi ortaya çıktı!

Magazin - 03 Şubat 2017 20:00

'İçerde' dizinin avukat rolünü canlandıran güzel oyuncu Bensu Soral, ikiz kardeşi Bedirhan Soral ile birlikte İstinyePark Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. "Dizi çekimlerinin yoğun tempo devam ettiğini söyleyen güzel oyuncu, "Bir kaç ihtiyacımız vardı. İkiz kardeşimle birlikte alışverişe çıktık." diyerek sözlerine ekledi.Daha sonra AVM'de alışverişlerine kaldıkları yerden devam eden İkiz kardeşler, AVM'de mağazaları dolaşıp kısa bir alışveriş turunun ardından bir kafeye geçerek uzun süre sohbet etti.