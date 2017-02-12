Bensu Soral'ın ikiziyle sporu

Magazin - 13 Şubat 2017 01:15

'İçerde'nin Melek'i Bensu Soral, önceki gün ikiz kardeşi Bedirhan’la sabah sporu yaparken görüntülendi.Soğuk havaya aldırış etmeden Arnavutköy’den Bebek’e kadar yürüyen ikiliden Bensu Soral, “Ne kadar çok spor yaparsam kendimi o kadar çok iyi hissediyorum. Spor yaparak zinde kalıyorum” dedi.Bensu Soral ikizi Bedirhan’la birlikte soğuk havaya aldırmadan spor yaptı.Kaynak:haberturk.com