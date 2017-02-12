Bensu Soral'ın ikiziyle sporu

Güzel oyuncu Bensu Soral ikizi Bedirhan'la birlikte spor yaptı.

Magazin - 13 Şubat 2017 01:15
Bensu Soral'ın ikiziyle sporu
'İçerde'nin Melek'i Bensu Soral, önceki gün ikiz kardeşi Bedirhan’la sabah sporu yaparken görüntülendi.

Soğuk havaya aldırış etmeden Arnavutköy’den Bebek’e kadar yürüyen ikiliden Bensu Soral, “Ne kadar çok spor yaparsam kendimi o kadar çok iyi hissediyorum. Spor yaparak zinde kalıyorum” dedi.

Bensu Soral ikizi Bedirhan’la birlikte soğuk havaya aldırmadan spor yaptı.


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Kaynak:haberturk.com
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