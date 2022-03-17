Beren Saat annesi Ayla Saat'in doğum gününü kutladı

Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e: İlham kaynağı bir eşim var

Beren Saat'e Kenan Doğulu'dan: İlham kaynağım, en tatlı şansımsın!

Beren Saat ile Kenan Doğulu böyle coştu!

Beren Saat, 2014 yılında şarkıcı Kenan Doğulu ile nikah masasına oturmuştu. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Annesinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulunan Beren Saat, Ayla Saat ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.Ünlü oyuncunun annesi güzelliğiyle dikkat çekerken Ayla Saat için 'Annesi değil ablası sanki', 'Güzellik genetik' yorumları yapıldı.