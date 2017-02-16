Beren Saat: Bugün röportaj yok!

Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Beren Saat, önceki gün Nişantaşı turunda ortaya çıktı.

Magazin - 17 Şubat 2017 05:00
Beren Saat: Bugün röportaj yok!
Buz gibi havaya rağmen göbeğini açıkta bırakan tişörtüyle dikkati çeken Beren Saat, gazetecilerin sorularını “Bugün beni mazur görün. Ne olur bir şey sormayın. Alışverişimi yapayım” diyerek geri çevirdi.

Nişantaşı’nın ara sokaklarında karşısında gördüğü gazetecilere “Nereden çıktınız böyle?” diye gülerek takılan Saat, ardından girdiği bir iç çamaşırı mağazasından iki çift çorap aldı.


Saat, bir ara gazetecilerin çektiği fotoğraflarına baktıktan sonra “Güzel çekmişsiniz ama bugün röportaj yok. Lütfen lütfen soru sormayın. Bugün böyle olsun” diyerek, hızlı adımlarla Nişantaşı’nın arka sokaklarında gözden kayboldu.

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Kaynak: milliyet.com.tr
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