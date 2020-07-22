Beren Saat duyurdu! Atiye'nin 3. sezon çekimleri başladı!

Mehmet Günsür, Beren Saat, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun'un başrollerinde yer aldığı Atiye'nin ilk 2 sezon çekimleri tamamlanmış ve dizinin 1. sezonu Netflix'te yayınlanmıştı. Hakan Muhafız'da olduğu gibi 4 sezon planlanan dizinin 3. sezon çekimleri de başladı.Beren Saat sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Yeni Ay’da başladık çekimlere, Atiye’nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye!“ dedi.Saat ayrıca çekimlerden bir kaç fotoğrafı da takipçileriyle paylaştı.İşte o kareler: