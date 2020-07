Beren Saat, evliliğinde yaşadığı sorunları ilk kez anlattı!

İşte Beren Saat'in açıklamalarından satır başları...“Ben evlenmeden önce de şöyle düşünüyordum. Belki benim ailemin çok mutlu bir evliliği olmadığı için. ‘Evlilik değil aşk’ diyordum Kenan’a. Esas olan aşk. Bence her zaman aşk, evlilikten daha önemli. Evlilikle beraber insanlara başka bir rol yükleniyor. Başka bir şeyi temsil etmen gerekiyor. İnsanlar daha çok dahil oluyor. O da galiba bizim gibi insanlar açısından biraz daha bunaltıcı olabiliyor.”“Biz ayrılmıyorken de ayrılık haberleri yapılıyordu, problemler yaşadığımız dönemlerde de. Bu artık değerini kaybetmiş bir haber. Biz ayrı bir süreç geçirdikten sonra pandemi dönemini beraber yaşadık. Müzik yapmaya başladık. Başka türlü bir yere geldi ilişkimiz. Başka bir level’ındayız aşkın. Her şey bitti dendiği yerden sonra başta beni şaşırtacak bir yere geldi. Çünkü bir müzisyen olarak Kenan’ı tanımaya başladım.”“Biz arkadaşlığı başardık. Beraber üretmeyi başardık. Aile olmayı başardık. O beklenen çekirdek aile fotoğrafını bir türlü veremedik. Ama onun çok üstünde daha derin bir bağ kurduk. O yüzden beceremediğimiz de evlilik olsun yani. Evet, evliliğin içinde nefes alamadığımız zamanlar yaşadık. Birbirimize kırıldık, döküldük ama bu dönemden sonra her şey daha başka oldu. Sevgi bir şekilde bütün sorunları aşıyor.”