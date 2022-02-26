Beren Saat ile Kenan Doğulu böyle coştu!

Ekranların sevilen başarılı oyuncusu Gökçe Bahadır ile piyanist Emir Ersoy dünya evine girdi. Alaçatı'da gerçekleştirilen düğünde Kenan Doğulu da nikah şahitliği yaptı. Ünlü şarkıcı düğüne eşi Beren Saat'le birlikte katıldı.İkili geccede adeta coştu. Çiftin dans ederken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.