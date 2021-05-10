Beren Saat ilk aşkı Efe Güray'ı unutmadı: "Benim kahramanım”

Beren Saat trafik kazasında hayatını kaybeden ilk aşkı Efe Güray'ı doğum gününde unutmadı. Sosyal medyadan birlikte çekilmiş eski bir fotoğrafı yayınlanan Saat paylaşımına, ”Benim kahramanım” notunu düştü.Beren Saat, yıllar sonra verdiği bir röportajda hayatının akışını değiştiren oyunculuk yarışmasına katılmaya kendisini ısrarla teşvik eden 19 yaşındaki Efe Güray’ ile ilgili şunları söylemişti: “Hayatımın aşkı. O da TED’dendi. 3 yıldır birlikteydik. Hem arkadaştık hem aşık. Bir dakikamız ayrı geçmiyordu. Benden bir yaş küçüktü ama çok olgundu."