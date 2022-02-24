Beren Saat imaj değiştirdi! "Bihter Ziyagil olmuşsun"

İmaj yenileyen Beren Saat, saç rengini açtırdı, perçem kestirdi. Oyuncunun yeni görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

24.02.2022 09:46 Magazin

Beren Saat imaj değiştirdi! "Bihter Ziyagil olmuşsun" Yedi yıl önce evlendiği Kenan Doğulu ile yaşadıkları krizi atlatarak boşanmanın eşiğinden dönen Beren Saat imaj değiştirdi.

Saçlarında değişikliğe gitmeye karar veren Saat'in yeni hali ortaya çıktı. Saat'in yeni imajını çok beğenen hayranları "Resmen gençleşmişsin", “Bihter Ziyagil olmuşsun” yorumlarında bulundu.

İşte Beren Saat'in yeni imajı:
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