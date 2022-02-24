Beren Saat imaj değiştirdi! "Bihter Ziyagil olmuşsun"

Yedi yıl önce evlendiği Kenan Doğulu ile yaşadıkları krizi atlatarak boşanmanın eşiğinden dönen Beren Saat imaj değiştirdi.Saçlarında değişikliğe gitmeye karar veren Saat'in yeni hali ortaya çıktı. Saat'in yeni imajını çok beğenen hayranları "Resmen gençleşmişsin", “Bihter Ziyagil olmuşsun” yorumlarında bulundu.