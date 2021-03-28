Beren Saat stüdyoya girdi, paylaşımı olay yarattı!

Beren Saat, Türkiye'de kendini kanıtlamış ve sektörde öne çıkarak söz sahibi olabilmiş kadın oyuncuların başında geliyor. Güzel oyuncunun rol aldığı 'Aşk-ı Memnu', 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' gibi diziler seneler sonra bile gündeme gelip, adından söz ettirebiliyor.Her yıl yeniden yayınlanan 'Aşk-ı Memnu' hala reyting rekorları kırarken, 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinin tekrarları da büyük ilgi görüyor.Beren Saat'in Netflix'te yayınlanan son dizisi Atiye de dünya çapında ses getirmişti. Dizi, Netflix'in dünya çapında en çok izlenen ilk 10 dizisi (güncel) listesine 8. sıradan giriş yaparak büyük bir başarı elde etmişti.Beren Saat oyunculuktaki bu başarısını şimdi şarkıcılıkta göstermek için çalışmalara başladı. Oyuncunun bu süreçteki en büyük destekçisi ise eşi Kenan Doğulu oldu. Başarılı şarkıcı, tüm imkanlarıyla eşinin yanında olurken, Beren Saat önceki gün yakında çıkaracağı İngilizce albümün stüdyo çalışmasından bir kareyi Instagram hesabından paylaştı.İşte o fotoğraf:Beren Saat verdiği bir röportajda “Kenan yazdığım şarkılara acayip arajmanlar yaptı. Hayallerimin ötesinde bir albüm oldu” demişti.