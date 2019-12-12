Beren Saat: "Ünlülük bir hapishane"

Ünlü oyuncu Beren Saat, Based İstanbul dergisine hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

12.12.2019 13:52 Magazin

Beren Saat: "Ünlülük bir hapishane" Ünlü oyuncu Beren Saat, Based İstanbul dergisi için objektif karşısına geçti. Ünlü oyuncu, hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Saat, oyuncu olmaya Selçuk Yöntem'i izledikten sonra karar verdiğini "9-10 yaşlarındayım. Selçuk Yöntem'in Ben Feuerbacj oyununu izlemiştim. Finalde demir konstrüksiyon merdivenleri yanıp sönen ışıkları ve Selçuk'un oraya çıkışını hatırlıyorum... 'Ben de burada olmak istiyorum' hissi çok baskındı." sözleriyle anlattı.

Güzel oyuncu, ünlü olmanın üzerinde bıraktığı etkiler için "Ünlülük, popülerlik ünlü olana kadar çok matah görünüyor. Gerçekten ünlü olduğun gün, bu bir hapishane hatta hücre" dedi.

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