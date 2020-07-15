Beren Saat: "Vatan haini ve terörist ilan edildim"

Ünlü oyuncu Beren Saat, katıldığı bir Youtube programında “Beş, altı yıl önce attığım bir tweet'ten dolayı vatan haini, terörist ilan edildiğim zaman çok incindim. O dönem çok zorlandığım bir zaman dilimiydi." dedi.Saat, “Bu nefreti eğitmek, kitlesel düzeydeki öfkeyi yavaş yavaş iyileştirmek gerekir." ifadesini kullandı.