Beren Saat: "Vatan haini ve terörist ilan edildim"

Oyuncu Beren Saat, Youtube üzerinden yayınlanan bir programa konuk oldu. Burada soruları yanıtlayan Saat, attığı tweetler nedeniyle vatan haini ilan edildiğini söyledi.

15.07.2020 15:48 Magazin

Beren Saat: "Vatan haini ve terörist ilan edildim" Ünlü oyuncu Beren Saat, katıldığı bir Youtube programında “Beş, altı yıl önce attığım bir tweet'ten dolayı vatan haini, terörist ilan edildiğim zaman çok incindim. O dönem çok zorlandığım bir zaman dilimiydi." dedi.

Saat, “Bu nefreti eğitmek, kitlesel düzeydeki öfkeyi yavaş yavaş iyileştirmek gerekir." ifadesini kullandı.
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