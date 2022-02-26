Beren Saat'e Kenan Doğulu'dan: İlham kaynağım, en tatlı şansımsın!

Son olarak 'Atiye' adlı internet dizisinde rol alan Beren Saat, bugün 38 yaşına bastı. Güzel oyuncunun doğum gününü eşi Kenan Doğulu da sosyal medya hesabından yayınladığı video ile kutladı.Kenan Doğulu, Saat'in güldüğü bir kareyle başlayan ve birlikte çekilen fotoğraflarıyla devam eden videoya romantik bir not da düştü. Ünlü şarkıcı, "İlham kaynağım, dünyamın en güzel rengi ve en tatlı şansımsın. İyi ki doğdun sevgilim, iyi ki birbirimizi bulduk" ifadelerini kullandı.İşte o video: