Beren Saat'i üzen haber!
Güzel oyuncu Beren Saat’in, yıllar önce Arnavutköy'de aldığı dairesini su bastı.
Magazin - 16 Şubat 2017 17:59
Beren Saat'in eskiden oturduğu evi su bastı.
Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'yla evlendikten sonra oturduğu dairesini kiraya vermeyen oyuncunun evi, giderlerin patlaması sonucu sular altında kaldı. Maddi hasara uğrayan dairesini tamir ettiren Beren Saat zamanında 2.5 milyon dolara aldığı evi satma kararı verdiği öğrenildi.Beren Saat'in en sevdiği Kenan Doğulu şarkısı
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