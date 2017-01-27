Beren Saat'in aile gezmesi!

Güzel oyuncu Beren Saat annesi ve anneannesi ile AVM turuna çıktı.

Magazin - 28 Ocak 2017 08:00
Beren Saat'in aile gezmesi!
Ünlü oyuncu Beren Saat, annesi Alya Saat ve anneannesi Habibe Dikmen ile birlikte bir AVM'deydi. Annesi ve anneannesi ile birlikte kuaföre gelen ünlü oyuncu kuaför çıkışı objektiflere gülümsedi.


Üç kuşak birlikte vakit geçiren aile daha sonra mağazaları dolaştı. Alya Saat'in koltuk değneği dikkatlerden kaçmazken, ufak bir kaza geçirdiğini fakat önemli bir sağlık durumu olmadığını aktardı.

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Bağlantılar: Beren Saat

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