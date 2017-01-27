Beren Saat'in aile gezmesi!

Magazin - 28 Ocak 2017 08:00

Ünlü oyuncu Beren Saat, annesi Alya Saat ve anneannesi Habibe Dikmen ile birlikte bir AVM'deydi. Annesi ve anneannesi ile birlikte kuaföre gelen ünlü oyuncu kuaför çıkışı objektiflere gülümsedi.Üç kuşak birlikte vakit geçiren aile daha sonra mağazaları dolaştı. Alya Saat'in koltuk değneği dikkatlerden kaçmazken, ufak bir kaza geçirdiğini fakat önemli bir sağlık durumu olmadığını aktardı.