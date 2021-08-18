Beren Saat’in AVM stili dikkat çekti!

Beren Saat bugün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Hayranlarını geri çevirmeyip onlarla fotoğraf çektiren güzel oyuncunun tarzı dikkat çekti. Beren Saat'in AVM stili bu kez beğeni topladı.Güzel oyuncu daha önce yine AVM'de görüntülenmişti ve yoğun eleştiri almıştı. Giyim tarzını beğenmeyen hayranları oyuncuya "Sen Bihter Ziyagil'sin kendisine gel" diye seslenmişti.