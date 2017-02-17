Beren Saat yeşil renk tülden yapılan derin dekoltesi olan, Özgür Masur imzalı kıyafeti yakın zamanda yapılan Golden Globe Awards ödül töreninde Hailee Steinfeld'ın giydiği kıyafete benzetildi. Oyuncu Steinfeld 14 Ocak'ta düzenlenen törende lavanta renkli nefis bir elbise seçmişti. Renk ve kesimi çok beğenilen kıyafeti oyuncu da çok şık taşımıştı. Bu iki elbiseyi birbirine benzeten sosyal medya kullanıcıları Beren Saat'in seçimi için "taklit" yorumlarında bulundu.
Beren Saat'in çok konuşulan elbisesi taklit mi?
GQ Türkiye'nin ödül törenine katılan Beren Saat'in kıyafeti olay oldu. Peki kıyafet taklit mi? İşte cevabı...Magazin - 17 Şubat 2017 15:28
GQ Türkiye, 2016’da başarıları ve stiliyle dikkat çeken erkekleri ve yılın kadınını seçti. Ödül törenine katılan Beren Saat geccenin en çok konuşulan ismi oldu. Beren Saat törende Ozan Açıktan’a “Yılın yönetmeni” ödülünü verdi. Neşeli halleriyle dikkat çeken güzel yıldızın oldukça heyecanlı olduğu görüldü. Beren Saat törende yaptığı konuşmanın hemen başında kıyafeti için modacı Özgür Masur'a teşekkür etti. Fakat buna rağmen elbisenin taklit olduğu iddia edildi.
Beren Saat yeşil renk tülden yapılan derin dekoltesi olan, Özgür Masur imzalı kıyafeti yakın zamanda yapılan Golden Globe Awards ödül töreninde Hailee Steinfeld'ın giydiği kıyafete benzetildi. Oyuncu Steinfeld 14 Ocak'ta düzenlenen törende lavanta renkli nefis bir elbise seçmişti. Renk ve kesimi çok beğenilen kıyafeti oyuncu da çok şık taşımıştı. Bu iki elbiseyi birbirine benzeten sosyal medya kullanıcıları Beren Saat'in seçimi için "taklit" yorumlarında bulundu.
Beren Saat yeşil renk tülden yapılan derin dekoltesi olan, Özgür Masur imzalı kıyafeti yakın zamanda yapılan Golden Globe Awards ödül töreninde Hailee Steinfeld'ın giydiği kıyafete benzetildi. Oyuncu Steinfeld 14 Ocak'ta düzenlenen törende lavanta renkli nefis bir elbise seçmişti. Renk ve kesimi çok beğenilen kıyafeti oyuncu da çok şık taşımıştı. Bu iki elbiseyi birbirine benzeten sosyal medya kullanıcıları Beren Saat'in seçimi için "taklit" yorumlarında bulundu.
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