Senaryosunu Ozan Açıktan'ın yazdığı ve BKM'nin yapımcılığını üstlendiği "Tren" filminde İlker Kaleli ile Beren Saat'in başrolü paylaşacağı konuşuluyordu. Fakat İlker Kaleli sürpriz bir kararla projeden ayrıldığını açıkladı. Bu ayrılığın ardından Beren Saat'e yeni partner arayışları başladı. Fakat bu arayış sonuç vermedi. Beren Saat'in 'Tren' adlı projesi, role uygun bir erkek oyuncu bulanamayınca bu sefer askıya alındı.
Beren Saat'in 'Tren'i durdu!
Beren Saat'in rol alacağı 'Tren' adlı film rafa kalktı.Magazin - 12 Mayıs 2017 09:13
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Beren Saat, Tren, İlker Kaleli
MAGAZİN HABERLERİ
- Yılın annesi Bergüzar Korel
- Kerem Tunçeri ile Aslışah Alkoçlar aşk mı yaşıyor?
- Gürgen Öz: Evlenme teklifi ettim
- Murat Yıldırım 'Hastayım' dedi ama..
- Tolgahan Sayışman ekrana geri dönüyor!
- Survivor'da otomobil ödülünün ilk turunu kazanan takım belli oldu!
- Aslışah Alkoçlar'dan estetik itirafı!
- İbrahim Erkal hayatını kaybetti!
- İşte 'Fındık Kurdu' Berna Karagözoğlu'nun şimdiki hali!
- Bahar Candan'ın akademisyen babası Hakan Candan