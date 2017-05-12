Beren Saat'in 'Tren'i durdu!

Magazin - 12 Mayıs 2017 09:13

Senaryosunu Ozan Açıktan'ın yazdığı ve BKM'nin yapımcılığını üstlendiği "Tren" filminde İlker Kaleli ile Beren Saat'in başrolü paylaşacağı konuşuluyordu. Fakat İlker Kaleli sürpriz bir kararla projeden ayrıldığını açıkladı. Bu ayrılığın ardından Beren Saat'e yeni partner arayışları başladı. Fakat bu arayış sonuç vermedi. Beren Saat'in 'Tren' adlı projesi, role uygun bir erkek oyuncu bulanamayınca bu sefer askıya alındı.