Belçim Bilgin, 38’inci yaş gününü, pandemiye rağmen dostlarıyla özel bir organizasyonla kutladı. Sultanahmet’teki bir butik otelde düzenlenen yaklaşık 15 kişinin katıldığı partinin konukları arasında Beren Saat ve Kenan Doğulu da vardı.
“PANDEMİDEN ÇALIP İNANILMAZ BİR RÜYA HEDİYE ETTİNİZ”
Belçim Bilgin, organizasyonu yapan şirkete pandemideki kısıtlamaları vurgulayarak şöyle teşekkür etti: “Sıradışı organizasyon yeteneğiniz ile pandemiden çalıp inanılmaz bir rüya hediye ettiğiniz, 1500 yıllık yaşanmışlığın bahçesinde!!! Kendi şehrimize turist olduk sayenizde…”
TEPKİ ÇEKTİ!
Partide paylaşılan fotoğraflar tepki çekti. Belçim Bilgin partiye katılan herkese öncesinde Covid-19 testi yapıldığını açıkladı.
Beren Saat’li parti pandemide tepki çekti
Oyuncu Belçim Bilgin 38. yaş gününü pandemiye rağmen özel bir organizasyonla kutladı. Bilgin, aralarında Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun da bulunduğu bir grup arkadaşıyla tarihi bir mekanda eğlenceli bir akşam geçirdi. Toplumun büyük kısmı pandemi kısıtlamaları nedeniyle evden çıkamazken ünlülerin verdiği parti tepki çekti.
02.02.2021 19:31 Magazin