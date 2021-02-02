Beren Saat’li parti pandemide tepki çekti

Belçim Bilgin, 38’inci yaş gününü, pandemiye rağmen dostlarıyla özel bir organizasyonla kutladı. Sultanahmet’teki bir butik otelde düzenlenen yaklaşık 15 kişinin katıldığı partinin konukları arasında Beren Saat ve Kenan Doğulu da vardı.Belçim Bilgin, organizasyonu yapan şirkete pandemideki kısıtlamaları vurgulayarak şöyle teşekkür etti: “Sıradışı organizasyon yeteneğiniz ile pandemiden çalıp inanılmaz bir rüya hediye ettiğiniz, 1500 yıllık yaşanmışlığın bahçesinde!!! Kendi şehrimize turist olduk sayenizde…”Partide paylaşılan fotoğraflar tepki çekti. Belçim Bilgin partiye katılan herkese öncesinde Covid-19 testi yapıldığını açıkladı.