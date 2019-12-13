Berfu Yenenler annelik hakkında konuştu!

Berfu Yenenler, sosyal medya hesabında oğlu Kuzey'le fotoğrafını paylaştı. Yenenler'in fotoğrafa eklediği yazı okuyanları duygulandırdı. İşte o yazı..."Kuzey dürümüyle ilk fotoğrafımız. Anne olmak ve doğum, süslü bir paket olarak gösteriliyor. Hiç de öyle değil biliyor musunuz? Kimse bana 9 ayda yavaş yavaş yükselen hormonların, doğumla tak diye yerin dibine ineceğinden bahsetmemişti. Bir kadının anneye dönüşme yolculuğunun zaman alacağından, kadının bedenindeki değişimlere alışma sürecinden, anneliğin vicdan yükünün ağırlığından bahsetmemişti.Sanki kadın hamile olduğunu öğrendiğinde; hemen anne oluyor, doğumda da bebeğini gördüğü gibi bütün acılar geçiyor gibi anlatılıyor ya... Hayır öyle olmuyor. Her şey bir süreç. Kadınlarda bir saniyede anne olmuyor. Zamanla alışıyor ve zamanla güzelleşiyor. Annelik yolculuğu; o süslü annelik paketinin içine doğum yaraları, lohusalık, hormonal değişimler, ağlama krizleri, yetersizlik hissi, vicdan, büyük bir sorumluluk da dahil. Ama gördüğünüz gibi bebeler de öyle güzel ki bakıp bakıp aşık olmamak elde değil çok seviyorsunuz."