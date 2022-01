Berfu Yenenler aşka geldi: Ne çok sevmek be kocam

Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019'da evlenmiş ve aynı yıl çocukları Kuzey'i de kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete de geçtiğimiz mart ayında dünyaya gelmişti. Sosyal medya hesabından sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan Berfu ve Eser çiftinden tescilli güzel, eşine olan aşkını haykırdı.Eser Yenenler ile sahnede el ele tutuşurken çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Berfu Yenenler, gönderisine şu notu düştü:"Bu sahne her şeyin başladığı yer. Eser'i izlemeye geldim, bütün gösteriyi miyop olduğu için ben sandığı başka kıza oynadı. İki saat sırtını ve poposunu izledim. Aşırı sinirli bir şekilde gidecekken iki dakika konuşup hoşça kal demeye kulisine girdim sonrası bildiğiniz gibi. Beş sene, iki çocuk bir sürü kahkaha bir sürü gözyaşı. Ne çok zorluk atlattık birlikte ben de inanamıyorum ama ah ne çok sevmek ne çok sevmek be kocam. Bugün özel bir günümüz değil ama her gün özel bir günümüz değil mi zaten. Çok aşık olmuştum hatırlıyorum. Ama şimdi daha da aşığım. Bu sahnede el ele olmak da varmış daha güzelleri de olacak hep el ele."