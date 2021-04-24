Berfu Yenenler: “Eser benim yüzümden bu kadar kilo aldı”

Mert Vidinli’yle Sıkıştıran Sorular” canlı yayın programının bu haftaki konuğu Berfu Yenenler oldu. Eşi Eser Yenenler ile tanışma hikayesini anlatan Berfu Yenenler, “Eser'i takip ettim ve mesaj bekledim. O atmayınca ben mesaj attım. Beni sahte hesap zannetmiş bu yüzden 2 gün sonra cevap verdi. 7-8 ay hiç görüşmeden konuştuk. İlk görüşmemizde bir arkadaşımla Eser'in gösterisine gittik. Benim oturduğum yeri karıştırdığı için bütün oyunu bana sırtı dönük oynadı. O tarafta oturanlara ikramlar gönderdi. Çok sinirlendim. Çıkışta kulise gittik ve bu yanlış anlamayı çözdük, sonra bütün gece sohbet ettik” dedi.Üçüncü çocuğu şimdilik düşünmediklerini söyleyen Yenenler, “Kuzey’de 17 kilo almıştım, Mete’de ise 10 kilo aldım. O yüzden Mete’de çok hızlı kilo verdim. Doğum sonrası yediklerime dikkat ettim. Zaten süte en iyi gelen bol su ve protein. Bunlar da zaten kilo aldırmıyor” diye konuştu.Mutfakta olmayı çok sevdiğini ancak çocuklar yüzünden vakit ayıramadığını ifade eden Yenenler, kıymalı böreği çok güzel yaptığını söyledi. Berfu Yenenler, eşi Eser’in kendisi yüzünden bu kadar kilo aldığını, hatta hamilelik döneminde kendisinden daha fazla kilo aldığını belirtti. Eser Yenenler’in şu an sıkı bir diyette olduğunu, yaza kadar fit olacağını ekledi.Çok üşengeç bir çift olduklarını belirten Yenenler, “Biz aslında hep pandemi hayatı yaşıyorduk. Eser hadi Finlandiya’ya gidelim dediğinde bir sürpriz yapacağını anladım. 3 gün boyunca evlilik teklifini ne zaman yapacağını bekledim. Dönmemize bir gün kala teklif etti. Aslında Kuzey ışıkları altında teklif etmek istiyormuş. Maalesef Kuzey ışıklarını göremeden geldik” dediİki çocukla kimseye rahatsızlık vermek istemedikleri için Çeşme’den ev kiraladıklarını söyleyen Yenenler, yazın 3-4 ay boyunca Çeşme’de olacaklarını açıkladı.Kendini samimi, dürüst, komik ve aşırı rahat biri olarak tanımlayan Berfu Yenenler, en heyecanlı olduğu anların çocuklarıyla karşılaştığı anlar, en utandığı anların ise başkasının yerine utandığı anlar olduğunu ifade etti.