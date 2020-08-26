Berfu Yenenler: "Saçlarım ıslak ve yüzümde sıfır makyaj var"

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler açtığı Youtube kanalından özel paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Yenenler, son videosunda takipçilerini anne ve babasıyla tanıştırdı. Yenenler, videoda hazırlık sürecine de yer verdi ve "Farkettiyseniz saçlarım ıslak ve yüzümde sıfır makyaj var! Sıfır.. sıfır..." dedi.