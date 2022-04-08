Berfu Yenenler'den Demet Akalın'ı kızdıracak sözler!

Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler’le birlikte çektikleri bir videonun altına “bunlara nasıl gülüyorlar” diye yazan Demet Akalın’a akıl fikir diledi.

08.04.2022 18:24 Magazin

Berfu Yenenler'den Demet Akalın'ı kızdıracak sözler!
Demet Akalın sosyal medya hesabından Eser ve Berfu Yenenler'in videosunu paylaşan bir Instagram hesabına "Sıfır komikler, nasıl gülebiliyorsun? Hele bu zorla gündemde kalayım çabası ay" yorumunu yapmıştı. Bu sözler Berfu Yenenler'i oldukça kızdırmıştı. Sosyal medya hesabından Demet Akalın'ın 'buharlı ütü' paylaşımını ti'ye alan ve tashihli mesaj yayınlayan Yenenler "Use it (Kullan)" yazan beyin şeklindeki lambadan 10 adet sipariş verip "Arkdslr yhaaa sikayet edicem once 127 liraydi sonra 254 lira oldu sonra 381 lira olduu sonra 508 lira olduuu bunu kullanmayan insanlari nereye sikayet ediyorus" notuyla Akalın'a göndermede bulunmuştu.

Sosyal medyada Berfu Yenenler-Demet Akalın tartışması!

Sosyal medyada Berfu Yenenler-Demet Akalın tartışması!



Bu yaşananların ardından Berfu Yenenler ilk kez eşi Eser Yenenler'le birlikte katıldıkları "Aydınlıkevler" oyununun galasında görüntüledi. Magazin muhabirlerinin Demet Akalın'la ilgili sorularına ise şu yanıtı verdi:

"Ne söyleyelim artık yani akıl fikir dileyelim."

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