Berfu Yenenler'den Eser Yenenler'e üçüncü çocuk şakası!

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019'da evlenmiş ve aynı yıl çocukları Kuzey'i de kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete de yaklaşık dört ay önce dünyaya gelmişti.Berfu Yenenler, Eser Yenenler'e üçüncü çocuk şakası yaptı. Gebelik testine kalemle iki çizgi atan Berfu Yenenler, Eser Yenenler'in yanına gitti. Eser Yenenler, gördüğü karşısında şaşkınlığını gizleyemeyip, "Bu ne? Gerçek mi bu? Ya delirme, gerçek mi bu?" dedi.25 yaşındaki Berfu Yenenler'in eşine hamilelik şakası yaptığı paylaşımı görenler ise kahkahalara boğuldu.