"Bergen" filmi sete çıkıyor!

Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay’ın, Yaratıcı Yapımcılığını ve Yapımcılığını Mine Şengöz’ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı filmde Bergen’i Farah Zeynep Abdullah canlandıracak.Yapılan açıklamada "Bergen’in hikayesi, aile fertlerinin dayanışmasıyla, bedensel ve ruhsal haysiyeti gözeterek yazıldı. Bu filmde Bergen sadece kurban değil, müzisyen kudretiyle öne çıkan bir kahraman olacak" ifadelerine yer verildi.Filmin danışman kadrosunda Sosyolog Meral Özbek, Gazeteci Tuğrul Eryılmaz, Psikiyatr Cemal Dindar, Edebiyatçı Murat Özyaşar, Edebiyatçı Yavuz Ekinci yer alıyor.