Bergen'de Farah Zeynep Abdullah'ın partneri belli oldu!

"Acıların Kadını" olarak anılan ve önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen'in hayatı film oluyor. Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay'ın üstleneceği filmde Bergen'i Farah Zeynep Abdullah canlandıracak. Yaratıcı Yapımcılığını ve Yapımcılığını Mine Şengöz'ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un yazdığıBergen'in hikayesi, aile fertlerinin dayanışmasıyla, bedensel ve ruhsal haysiyeti gözeterek yazıldı.