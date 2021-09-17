"Acıların Kadını" olarak anılan ve önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen'in hayatı film oluyor. Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay'ın üstleneceği filmde Bergen'i Farah Zeynep Abdullah canlandıracak. Yaratıcı Yapımcılığını ve Yapımcılığını Mine Şengöz'ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un yazdığı
Bergen'in hikayesi, aile fertlerinin dayanışmasıyla, bedensel ve ruhsal haysiyeti gözeterek yazıldı.
Bergen'de Farah Zeynep Abdullah'ın partneri belli oldu!
Bergen'in hayatının anlatılacağı 'Bergen' filminin başrol kadın oyuncusu Farah Zeynep Abdullah olmuştu. Kadroya Erdal Beşikçioğlu da katıldı.. Beşikçioğlu projede, Bergen’in uzun süre aşk yaşadığı, yüzüne kezzap atıp ardından da yaşamına son verdiği eşi Halis Serbest'e hayat verecek.
17.09.2021 14:23 Dizi Galeri