Bergen'i oynayacak isim Farah Zeynep Abdullah oldu!

Bergen rolü Farah Zeynep Abdullah’ın oldu. İlk teklif Serenay Sarıkaya’ya gitmiş, ardından Demet Evgar’ın adı geçmişti.

14.08.2021 18:08 Magazin

Bergen'i oynayacak isim Farah Zeynep Abdullah oldu! 'Acıların Kadını' olarak anılan ve önce yüzüne kezzap atılan sonrasında da öldürülen şarkıcı Bergen’in hayatının anlatılacağı filmde başrol Farah Zeynep Abdullah'ın oldu. Serenay Sarıkaya'nın zamanlaması uymadığı için 'Bergen'de yer alamayacağını açıklamasının ardından Farah Zeynep Abdullah, (31) teklifi kabul etti. Son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan Abdullah, Bergen'in fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak, yeni projesini duyurdu.

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