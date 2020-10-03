Bergüzar Korel Babil dizisine isyan etti: "Bıktım sizden, izlemeyeceğim!"

Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç’e ve Babil dizisine isyan etti. Cuma akşamları Star Tv ekranlarında yayınlanan Babil dizisinin son bölümü izleyenleri hüzne boğdu. Dizide Halit Ergenç’in oynadığı İrfan, kendisini paramparça edecek bir gerçeği öğreniyor. Oğlunun kendisinin değil Egemen’in oğlu olduğunu duyan İrfan yıkılıyor.Ahmet Kaya’nın ‘Siz benim nasıl yandığımı nerden bileceksiniz’ şarkısı eşliğindeki yayınlanan sahne izleyenleri derinden etkiledi. Bu duygusal sahne yalnızca izleyenleri değil, Halit Ergenç’in kendisi gibi oyuncu olan eşi Bergüzar Korel’i de çok etkiledi. Korel yaptığı sosyal medya paylaşımıyla diziye ve eşine övgü dolu sözlerde bulundu.Yaptığı övgüyü adeta isyan edermiş gibi yapan Korel: “Ya bize bunu yapamazsın! Valla izlemeyeceğim bıktım sizden ya!” notunu paylaştı.[Kaynak: aksam.com.tr]