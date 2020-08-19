Bergüzar Korel gözyaşları içinde anlattı!

SMA hastaları için destek çağrısında bulunan Bergüzar Korel, duygu dolu videosunda, “Sizi üzmek istemiyorum… Ama lütfen sesimi duyun… Bu çocukların sesini duyun… Boğazı delik olduğu için sesi çıkmadan ağlayan o meleğin sesi olun. Sayın Fahrettin Koca’ya ve Sağlık Bakanlığı’na yalvarıyorum. SMA hastaları ilaçlarını alamıyor. Lütfen bu çocukların sesini duyun!” ifadelerine yer verdi.