Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'ten yeni fotoğraf: "Leyla ile sabah kahvesi"

Üçüncü çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Bergüzar Korel-Halit Ergenç çifti, Bodrum'da tatil yapıyor. Haziran ayının ortalarında Bodrum'a giden çift tatilde yakın arkadaşlarıyla görüşüyor. Korel ile Ergenç çiftini en son Esra Erol ve eşi Ali Özbir ziyaret etti.Korel ile Ergenç, Esra Erol'a poz verdi. Birlikte objektif karşısına geçen ikilinin bir hayli neşeli olduğu görüldü. Leopar desenli bir bikini giyen Korel, eşinin göbeğine sarıldığı bu fotoğrafı, "Leyla ile sabah kahvesi" notuyla yaklaşık 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Takipçileri ünlü çiftin bu gönderisini beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.