Bergüzar Korel ile oğlu Ali alışveriş turunda!
Vatanım Sensin'' dizisinin güzel oyuncusu Bergüzar Korel, önceki gün oğlu Ali ile geldiği Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi.Magazin - 13 Şubat 2017 03:46
Oğlu ile öğle saatlerinde geldiği AVM'de mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Korel, ''Ali ile birlikte setten fırsat buldukça böyle günleri değerlendiriyoruz’’ dedi. Bergüzar Korel, daha sonra oyun alanına geçerek burada oğlu Ali ile birlikte eğlenceli bir gün geçirdi.
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