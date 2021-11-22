Bergüzar Korel ilk kez kızı Leyla'yla pozunu paylaştı!

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinden güzel haber!

Bergüzar Korel'den Halit Ergenç'e: "Bin şükür..."

Bergüzar Korel-Halit Ergenç çifti, oğulları Ali ve Han'dan sonra kız bebek sevinci yaşadı. 3 Kasım'da kızı Leyla'yı dünyaya getiren Korel, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.Güzel oyuncu, hamilelik sürecinde yaşadığı zorlukları geçtiğimiz günlerde anlatmıştı. Korel açıklamasında "Hastanede geçirilen sancılı 11 saatten sonra tam da dediğim gibi sabah 10:00'da aynen hocanın söylediği şekilde kucağıma bile almama engel olan ve boynuna yerleşen kısacık kordonuyla dünyaya geldi Leyla..." demişti.Bergüzar Korel, bu kez bebeğini emzirirken verdiği pozu paylaştı. Ünlü oyuncu, gönderisine, "Uzunca bir süre süt kokacak buralar..." notunu düştü. Korel'in gönderisi takipçileri tarafından 91 binden fazla beğeni aldı.