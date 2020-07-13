Bergüzar Korel: "Kaygı dolu hamilelik yaşadım"

Geçtiğimiz mart ayında ikinci oğlu Han’ı kucağına alan Bergüzar Korel, sıkıntılı bir hamilelik ve lohusa dönemi geçirdiğini açıkladı. 37 yaşındaki oyuncu, bebeğini emzirirken verdiği pozları yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:Böyle konuları konuşmayı sevmem, açıkça sorulmasındaki cürete de şaşırırım. Ama hem büyük bir şov hem de kadınlar üstünde öyle bir baskı var ki yazmak istedim. Evet iki çocuğumu da normal doğumla dünyaya getirdim.Sezeryan da olabilirdim, bu benim tercihim ya da tıbbi bir zorunluluktan ötürü olabilirdi ve bu anneliğimden hiçbir şey eksiltmezdi. Evet, ikinciyi de normal yapmak en büyük isteğimdi ama asla ve asla bunun fanatizmini, ne kendime ne de doktoruma yaşatmadım.Önemli olan tek şey yavrumu sağlıkla kucağıma almaktı. Doğumdan bir gün sonra ilk vaka açıklandı; Kaygı dolu bir lohusalık ve emzirme süreci geçirdim. Hormonlarmış, psikolojik ve fiziksel sıkıntılarmış hiçbirine katlanma lüksüm olmadı.Hamileliğimin başından itibaren önce fiziksel sonra da psikolojik olarak dayanılmaz acılar ve sıkıntılar yaşadım. Kendim de şaşırdım nasıl ayakta kalabildiğime. Cevabım belliydi: İçimdeki mucizem...Şimdi bu satırları okuyan, bebeği tutunsun diye yatan, ilaç alan, eşiyle, işiyle, ailesiyle ya da herhangi bir sebepten büyük stres altında olan sen, canım anne; Bil ki seninle aynı şeyleri yaşadım. Söyleyebileceğim yegane şey; İçindeki mucizeye tutun. Bil ki o çok kuvvetli. Bil ki seni terketmeyecek, bırakmayacak, tutunacak.Sana kavuşacağı günü senin kadar o da heyecanla ve aşkla bekliyor. Hep İnan, dua et, hisset. Öyle kolay değil seni bırakıp gitmesi. Bunu hiç unutma. Kendine acıma, "Niye benim başıma geliyor bu" deyip kendini aşağı çekme.Unutma, yıllardır beklediğin o gün geldi, seni seçti. Aylar sonra mucizeni kucağına alıp gözlerine baktığında bugünleri hatırlayacaksın ve diyeceksin ki; Büyük iş başardık mucizem. İyi ki hiç vazgeçmedim senden, iyi ki bırakmadın beni annem.Geçen sene bu zamanlar desteğe, duaya, inanca en çok ihtiyacım olan zamanlardı. Şimdi ise o günleri hiç unutmadan bugün tüm o güzel anneler için kalbimde ve dualarımda yer açtım bilesiniz.Sevgiyle..."