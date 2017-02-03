Bergüzar Korel: Kız kıza kaynattık

Bergüzar Korel ile Aslı Orcan birlikte alışveriş yaparken görüntülendi.

Magazin - 04 Şubat 2017 06:00
Bergüzar Korel: Kız kıza kaynattık
'Vatanın Sensin' dizisinde Azize karakterini canlandıran Bergüzar Korel önceki gün oyuncu arkadaşı Aslı Orcan'la Nişantaşı'nda görüntülendi. Birlikte alışveriş yapıp yemek yiyen ikiliden Korel, “İzin günümde uzun zamandır görüşmediğim sevgili arkadaşım Aslı’yla buluşup kız kıza kaynattık. Kendisi benim can dostum olur” dedi.

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